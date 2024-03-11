Талые воды залили улицы Семея вследствие резкого потепления, передаёт BaigeNews.kz.

По данным акимата города, на улично-дорожной сети выявлено 15 участков, подверженных подтоплению. Проводятся работы по откачке талых вод.

"На данный момент на откачке воды задействованы 10 вакуумных ассенизаторских машин, шесть передвижных мотопомп и шесть автомашин с цистернами. Также на очистке водоприёмных колодцев дренажно-ливневой канализации задействовано илососная и каналопромывочная техника. На текущий момент откачано более 1500 кубических метров воды", — указывается в сообщении акимата Семея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семей қаласының әкімдігі• (@semey_akimdigi)

Продолжается вывоз снега с подтопляемых улиц посёлков Холодный ключ, Восход. В снегоуборке задействовано около 100 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщили, что талые воды поступили к селу Бахты в Маканчинском районе области Абай. Там проводятся противопаводковые мероприятия, угрозы подтопления жилых домов нет, заявили в МЧС.