Талые воды залили улицы Семея
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Талые воды залили улицы Семея вследствие резкого потепления, передаёт BaigeNews.kz.
По данным акимата города, на улично-дорожной сети выявлено 15 участков, подверженных подтоплению. Проводятся работы по откачке талых вод.
"На данный момент на откачке воды задействованы 10 вакуумных ассенизаторских машин, шесть передвижных мотопомп и шесть автомашин с цистернами. Также на очистке водоприёмных колодцев дренажно-ливневой канализации задействовано илососная и каналопромывочная техника. На текущий момент откачано более 1500 кубических метров воды", — указывается в сообщении акимата Семея.
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Продолжается вывоз снега с подтопляемых улиц посёлков Холодный ключ, Восход. В снегоуборке задействовано около 100 единиц техники.
Ранее в МЧС сообщили, что талые воды поступили к селу Бахты в Маканчинском районе области Абай. Там проводятся противопаводковые мероприятия, угрозы подтопления жилых домов нет, заявили в МЧС.
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