МЧС о паводках в селе области Абай: ситуация под контролем
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В МЧС рассказали о том, что происходит в Маканчинском районе области Абай, где талые воды поступили к селу Бахты, передаёт BaigeNews.kz.
К этому часу в селе уложили более 300 мешков, выложили около 400 тонн инертного материала вдоль берега дамбы.
"Для мониторинга и оперативного реагирования в случае ухудшения паводковой обстановки на месте находятся силы и средства ДЧС области Абай в количестве 12 человек личного состава, семь единиц техники, в том числе плавсредства. На месте работают от МИО более 40 человек, местное население около 70 человек и 18 единиц техники. Угрозы подтопления жилых домов не имеется. Ситуация находится под контролем", — сообщили в МЧС РК.
Между тем, жителям села Бахты в борьбе с талыми водами помогают дорожные службы "КазАвтоЖола".
"Вчера, в результате резкого таяния снега на хребте Тарбагатай, поступали талые воды вдоль автодороги Таскескен-Бахты. Уровень талой воды на резервах спал. Благодаря активной работе всех водопропускных систем переливов не произошло. По просльбе сельского акимата специалисты КазАвтоЖол помогают с транспортировкой песчано-гравийной смеси и мешков с песком для предотвращения ущерба и обеспечения безопасности зданий и жителей села Бахты", — сообщили в пресс-службе национального оператора.
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