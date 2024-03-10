МЧС о паводках в селе области Абай: ситуация под контролем

В МЧС рассказали о том, что происходит в Маканчинском районе области Абай, где талые воды поступили к селу Бахты, передаёт BaigeNews.kz.

К этому часу в селе уложили более 300 мешков, выложили около 400 тонн инертного материала вдоль берега дамбы.

"Для мониторинга и оперативного реагирования в случае ухудшения паводковой обстановки на месте находятся силы и средства ДЧС области Абай в количестве 12 человек личного состава, семь единиц техники, в том числе плавсредства. На месте работают от МИО более 40 человек, местное население около 70 человек и 18 единиц техники. Угрозы подтопления жилых домов не имеется. Ситуация находится под контролем", — сообщили в МЧС РК.

Между тем, жителям села Бахты в борьбе с талыми водами помогают дорожные службы "КазАвтоЖола".