Талые воды хлынули в поселок Шубаркудук Актюбинской области

В поселке Шубаркудук Темирского района из-за обильного таяния снега и большого объема воды, которая прибыла с холмов Мукан, произошел разлив талых вод, передает BaigeNews.kz.

Поток воды последовал из берегов русел арычной системы поселка. Вода направилась по дорожному полотну внутри населенного пункта.

"Накануне силами ДЧС региона и местными исполнительными органами через каждые 50 метров были выгружены инертные материалы. Были возведены берегоукрепительные сооружения. Поэтому талые воды в данный момент проходят по дорожному полотну. Подтопленных домов нет. Вода спала на 30 см", — сообщается на странице aqtobe_oblysy_akimdigi в Instagram.

По информации МЧС РК, для проведения противопаводковых работ в поселок Шубаркудук выехали десятки военнослужащих и несколько единиц техники воинской части № 20982. Прибыв на место, военнослужащие приступили к работе по укладке мешкотары в частном секторе.

"Данные меры предприняты в связи с возможной угрозой подтопления жилых домов населенного пункта. Задействовано 50 человек личного состава и 4 единицы техники", — отметили в ведомстве.

На момент публикации видео МЧС (ночь 26 марта — прим.) военнослужащие уложили около тысячи мешков с песком вдоль жилого массива.

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В противопаводковый штаб Актюбинской области поступило 1 440 заявок от жителей региона. Талые воды затопили дороги в нескольких районах.