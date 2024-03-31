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Талые воды в Казахстане: движение открыто на 11 республиканских трассах

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"КазАвтоЖол" Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: "КазАвтоЖол"

"КазАвтоЖол" обновил список казахстанских трасс, где открыто движение, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 31 марта трассы открыты:

  • В области Абай, 778-967 километры автодороги "Алматы - Усть-Каменогорск", участок от Аягоза до села Калбатау.
  • В Карагандинской области,101-266 километры автодороги "Астана-Кабанбай Батыра-Нура-Темиртау", участок от посёлка Нура до города Темиртау.
  • В области Улытау, 756-788 километры автодороги "Кызылорда-Павлодар", участок от Жанаарки до границы Карагандинской области.
  • В Карагандинской области, 788-906 километры автодороги "Кызылорда-Павлодар",  участок от границы Улытауской области до посёлка Топар.
  • В Актюбинской области, 0-234 километры автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", участок от посёлка Карабутак до границы Костанайской области.
  • В Костанайской области,  234-545 километры автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", участок от границы Актюбинской области до Костаная.
  • В Актюбинской области, 965-1153 километры автодороги "Самара-Шымкент", участок от посёлка Карабутак до развилки М-32 и А-26.
  • В области Абай, 27-58 километры автодороги "Семей-граница РФ", участок от перекрёстка Новопокровка- село Дмитриевка.
  • В ВКО, 6-166 километры автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи", участок от села Ушановское-до города Алтай.
  • В ВКО, 420-450 километры автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", участок села Берель-Рахмановские ключи.
  • В области Абай, 910-1005 километры автодороги "Омск-Майкапшагай", участок от села Калбатау  до села Кокпекты.

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