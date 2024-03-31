Талые воды в Казахстане: движение открыто на 11 республиканских трассах
Сегодня, 13:19
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Сегодня, 13:19Сегодня, 13:19
113Фото: "КазАвтоЖол"
"КазАвтоЖол" обновил список казахстанских трасс, где открыто движение, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 31 марта трассы открыты:
- В области Абай, 778-967 километры автодороги "Алматы - Усть-Каменогорск", участок от Аягоза до села Калбатау.
- В Карагандинской области,101-266 километры автодороги "Астана-Кабанбай Батыра-Нура-Темиртау", участок от посёлка Нура до города Темиртау.
- В области Улытау, 756-788 километры автодороги "Кызылорда-Павлодар", участок от Жанаарки до границы Карагандинской области.
- В Карагандинской области, 788-906 километры автодороги "Кызылорда-Павлодар", участок от границы Улытауской области до посёлка Топар.
- В Актюбинской области, 0-234 километры автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", участок от посёлка Карабутак до границы Костанайской области.
- В Костанайской области, 234-545 километры автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", участок от границы Актюбинской области до Костаная.
- В Актюбинской области, 965-1153 километры автодороги "Самара-Шымкент", участок от посёлка Карабутак до развилки М-32 и А-26.
- В области Абай, 27-58 километры автодороги "Семей-граница РФ", участок от перекрёстка Новопокровка- село Дмитриевка.
- В ВКО, 6-166 километры автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи", участок от села Ушановское-до города Алтай.
- В ВКО, 420-450 километры автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", участок села Берель-Рахмановские ключи.
- В области Абай, 910-1005 километры автодороги "Омск-Майкапшагай", участок от села Калбатау до села Кокпекты.
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