Талые воды подтопили республиканскую трассу в области Абай
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Республиканскую трассу залило водой в области Абай. В компании "КазАвтоЖол" сообщили подробности о ситуации, передаёт BaigeNews.kz.
"26 марта в 12:00 на 1113-м километре автомобильной дороги республиканского значения "Калбатау-Майкапшагай" вследствие образования талых вод произошло затопление участка объездной дороги, что привело к образованию перелива. Ширина площади талых вод по дорожному полотну составляет 300 метров, а высота примерно 5-10 сантиметров", - говорится в сообщении.
Проводятся работы по укреплению вала вдоль объездной дороги, чтобы блокировать поступление талых вод, и установке дополнительных металлических труб.
Для ликвидации перелива привлечено 10 дорожных рабочих и восемь единиц специальной техники.
Движение по основной дороге временно приостановлено из-за строительства моста на данном участке.
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