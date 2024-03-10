Талые воды подтопили дворы в селе Алматинской области

Талые воды подступили к северо-западной части села Коскудык Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В результате по улице Турксибская подтопило пять дворовых территорий, всего по этой улице 30 жилых домов.

"Силами ДЧС и МИО с использованием экскаватора проводятся работы по отводу скопившейся талой воды. Задействованы 30 сотрудников, 5 единиц техники и 3 единицы мотопомпы ДЧС, 4 человека и техника МИО. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

Отмечается, что угрозы подтопления жилых домов нет. По состоянию на 22:00, по словам спасателей, уровень поступающей воды визуально снизился.

Напомним, почти во всех регионах страны на 11 марта объявлено штормовое предупреждение. В горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу ожидается подъемы уровней воды в реках, а также формирования талого стока на равнинной территории, при этом возможны разливы и подтопления.