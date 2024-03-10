Дождь, метель, угроза подтопления: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", большей части территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололёд, туман, усиление ветра с низовой метелью, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью 11 марта в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается дождь, а также с повышением температурного фона ночью 0-5 тепла, днём 10-15 тепла, ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, возможны разливы и подтопления жилых дворов, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

В связи с прогнозом сильных осадков, в виде дождя, и повышением температурного фона в период с 12 по 13 марта 2024 года в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, а также формирования талого стока на равнинной территории, при этом возможны разливы и подтопления.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а так же находящихся в пойменных участках реки.

В Актюбинской области с 11 по 12 марта 2024 года из-за прогноза повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния возможны подтопления талыми водами в Иргизском, Мугалжарском и Шалкарском районах.

При интенсивном снеготоянии возможна угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в Иргизском, Мугалжарском и Шалкарском районах.

В Астане 11 марта ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

12 марта днём на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь, гроза, 13 марта ночью на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). 11-13 марта на юге, в горных районах области туман. 13 марта на юге, в горных районах области гололед. 11-13 марта ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 11 марта днем, 12-13 марта сутки на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 12 марта днем порывы 23-28 м/с. В Таразе 13 марта ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 12 марта днем гроза. 11-12 марта ночью и утром туман. 12-13 марта ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы и Конаеве 11 марта ночью ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге, днём на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются небольшие осадки: снег и дождь, гололёд. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются небольшие осадки (снег, дождь). Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. В Уральске ночью и утром туман.

Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью снег, днем на юге области небольшой снег. На юге области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее днем ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололёд.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег и гололёд. Ветер южный, юго-западный днём на севере области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, снег и гололёд.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области, а также на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается туман.

11-12 марта прогнозируются на западе, севере, юге по области Абай осадки (преимущественно дождь) и на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области (дождь, снег), а также сохраняются положительные температуры воздуха. Ожидается интенсивное снеготаяние на территории Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Учитывая значительное количество снега, осеннее увлажнение почвы и наличие ледяной корки, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды, формированию склоновых стоков и возможным подтоплениям. При превышении критических отметок уровней воды, сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а так же находящихся в пойменных участках реки.