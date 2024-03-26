Талая вода затопила село в Абайской области

Растаявший снег превратился в огромный водоём, перелился через трассу и настиг село Караколь. Топит улицы, частные территории и скотные дворы, животные стоят в залитых постройках. Паводки пришли в населённый пункт 26 марта около 14:00. Местные жители спасают имущество от большой воды своими силами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Село Караколь Озёрского сельского округа Абайского района расположено в 32 километрах от Семея, на 8 километров удалено от трассы. Здесь в сорока дворах проживает больше ста человек.

Из-за резкого таяния около деревни за трассой образовалось пресное озеро. Промёрзший грунт не принимает запасы воды, поэтому водоём разлился, перемахнул через трассу, и в районе 13 часов двинулся в строну населённого пункта.

Около 14 часов дня люди столкнулись с первой волной паводков. Местные жители, вооружившись лопатами, стали создавать насыпи из грунта. Один из жителей для этого взял на вооружение трактор. Но эти усилия помогали сдержать воду лишь до вечера. С наступлением темноты вода миновала эти рукотворные преграды и пошла во дворы местных жителей.

"Вода пришла днём, с тех пор всё прибывает. Идёт со стороны Абайской трассы. От нас это 8 километров. Вся степь в воде. Озеро тоже переполнилось, с его берегов вода тоже идёт к нам", - рассказал корреспонденту BaigeNews.kz житель села Караколь Бейбит Нурмагамбетов.

Дом Бейбита стоит на окраине села и самым первым принял удар стихии. По словам нашего собеседника, который живёт в Караколе 24 года, в последний раз паводки настигали село в 2010 году. Сейчас дворы и дома местных жителей находятся под угрозой подтопления, к некоторым домам вплотную подобралась вода. Причём нет возможности принять решительные меры. Со слов местных жителей, спасатели и сотрудники акимата долгое время не могли заехать в село.

"У меня полный сарай. Я даже зайти туда не могу. Успел выгнать коров. А телята и овцы стоят пока в воде. В соседний дом почти зашла вода, рядом с коридором. С другой стороны улицы тоже, говорят, уже жильё в опасной близости с водой. Мы вызвали службу спасателей. Но они долгое время не могли проехать к нам. Все 8 километров от нашего села до трассы залито талой водой. Пригнали нам в помощь трактор, но он так и стоит на трассе неисправный. В общем, стараемся сами, как можем", - рассказал местный житель Бейбит Нурмагамбетов.

По данным сотрудников Озёрского сельского округа, на данный момент в Караколе затопило четыре скотных двора, жильё местных жителей пока в безопасности.

Спасатели обследуют территорию. Связаться с ними пока не удаётся. Но, по словам местных жителей, служба ЧС планирует отвести воду от села с помощью арыков.

Аккурат в тот час, когда жители Караколя боролись с первой волной весеннего разлива, сотрудник областного департамента по ЧС отчитался во время пресс-конференции в РСК о том, что ситуация с паводками в области стабильная и находится под контролем.