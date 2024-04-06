Таксисты и волонтёры встретили эвакуированных жителей Кульсары

Волонтёры из Макатского района Атырауской области встретили на железнодорожном вокзале прибывших из Кульсары людей и бесплатно доставили в посёлок Доссор, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что в Доссор прибыли около 590 жителей. Таксисты из Атырау и Доссора отвозили людей бесплатно.

Напомним, для аварийно-спасательных и неотложных работ в населённый пункт Кульсары Атырауской области вылетел вертолёт Национальной гвардии.

Ранее президент страны провёл телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.

По последним данным, из Кульсары эвакуировали более 12 тысяч человек, из них около 5 тысяч — дети. Жителей эвакуируют в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.