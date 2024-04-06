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Таксисты и волонтёры встретили эвакуированных жителей Кульсары

Сегодня, 10:09
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 10:09
Сегодня, 10:09
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Фото: скриншот с видео

Волонтёры из Макатского района Атырауской области встретили на железнодорожном вокзале прибывших из Кульсары людей и бесплатно доставили в посёлок Доссор, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что в Доссор прибыли около 590 жителей. Таксисты из Атырау и Доссора отвозили людей бесплатно.

Напомним, для аварийно-спасательных и неотложных работ в населённый пункт Кульсары Атырауской области вылетел вертолёт Национальной гвардии.

Ранее президент страны провёл телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым.  Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.

По последним данным,  из Кульсары эвакуировали более 12 тысяч человек, из них около 5 тысяч — дети.  Жителей эвакуируют в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

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