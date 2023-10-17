Так кормят бомжей - предприниматели об идее комбинатов школьного питания

Представители Ассоциации розничной торговли и общественного питания раскритиковали комбинаты школьного питания, заявив, что едой из контейнеров в Европе кормят бездомных, а в Казахстане так хотят кормить школьников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я считаю, что весь этот хейт на школьное питание управляем, и мы понимаем, к чему всё это ведёт, всё идёт к комбинатам. Чтобы подготовить всех к принятию этой новости, решили уронить репутацию школьного питания", - заявила Марина Лаптева.

Представитель ассоциации не поддерживает предложение общественников по созданию специальных комбинатов питания, где будут готовить школьные обеды.

"Комбинаты школьного питания приемлемы только в виде продуктового хаба. Туда привозится, к примеру, мясо местных производителей, оттуда развозится по школам в виде фарша или разделанного мяса. Во-первых, это продовольственная безопасность. Во-вторых, это рынок сбыта для наших поставщиков. Они сейчас не знают, куда продать своё мясо, потому что завозное гораздо дешевле. Это целая пищевая цепочка. Будет колоссальный подъём сырьевой базы и производительности сельского хозяйства", - говорит специалист.

Она также назвала причины, по которым не стоит создавать комбинаты готового питания.

"Во-первых, у нас нет выделенных полос для доставки. У нас автобусы-то ходят с задержками. Во-вторых, разогревать в пластиках нельзя. Если они будут возить в бидонах, то за два часа надо будет употребить. Программа устойчивого развития ООН, которой руководствуются некоторые общественники, предназначена для бедных стран. Если мы возьмём опыт Европы, то там, где более-менее состоятельные люди, еда для школьников готовится внутри общеобразовательного учреждения. В контейнерах, как предлагают общественники, кормят бомжей, социально уязвимые слои населения, мигрантов. То есть они хотят понизить уровень нашего школьного питания до уровня бомжей", - считает Лаптева.

Представитель Ассоциации розничной торговли и общественного питания добавила, что в сфере школьного питания работают как минимум 70 тысяч человек, которых после создания комбинатов питания придётся уволить.

Отметим также, что заместитель управления образования Астаны Серик Адылбаев на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос о строительстве комбинатов школьного питания в Астане, ответил, что такой информацией не располагает.