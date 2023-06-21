Сыну Джо Байдена грозит тюремный срок

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53-летнему Хантеру Байдену предъявлены обвинения по двум пунктам об уклонении от уплаты налогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Отметим, Байден не выплатил более $100 000 налогов в 2017 и 2018 годах. Максимальное наказание, предусмотренное по этим обвинениям, - год в тюрьме.

Согласно новым документам министерства юстиции, Хантер Байден достиг соглашения с прокуратурой, согласно которому он признает себя виновным в налоговых преступлениях и снимает обвинения в хранении оружия, но, вероятно, избежит тюремного заключения.

К слову, сын президента уже пять лет находится под следствием по налоговым и финансовым обвинениям, а также за оформление документов на покупку пистолета, в которых он свидетельствовал, что не злоупотреблял наркотиками. Это противоречило признаниям в его собственной автобиографии, где он подробно описал пристрастие к крэк-кокаину, которое привело к пребыванию в реабилитационном центре. По условиям сделки Байден должен не употреблять наркотические вещества в течение двух лет и согласиться никогда больше не владеть огнестрельным оружием.

Отметим, соглашение о признании вины между Хантером Байденом и прокуратурой США в его родном штате Делавэр должно быть утверждено федеральным судьей.