Сын первого президента Узбекистана подал иск о наследстве

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Cын первого президента Узбекистана Пётр Каримов подал иск о наследстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.uz.

Яккасарайский межрайонный суд по гражданским делам Ташкента рассмотрит иск Петра Исламовича Каримова против вдовы первого президента Узбекистана Татьяны Акбаровны Каримовой.

Информация о запланированном на 26 июня заседании размещена на сайте Верховного суда в разделе расписаний судебных заседаний. Согласно информации в расписании, дело, которое будет рассматриваться, касается "споров, вытекающих из права наследования".

Пётр Каримов — сын Ислама Каримова от его первого брака с Натальей Кучмой, в настоящее время он проживает в Московской области России, пишут СМИ.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. В браке с Татьяной Каримовой у него две дочери — Гульнара и Лола. В официальной биографии первого президента указано, что у него трое детей.