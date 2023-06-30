Сын Михаила Ефремова выпал из окна в Москве

Фото: kino-teatr.ru

Сын актёра Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на юге Москвы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации канала, Николая экстренно госпитализировали в ГКБ имени Юдина с переломом бедра и костей таза.

"Врачи провели срочную операцию и смогли спасти ему жизнь. Когда актёр пришёл в себя, заявил что выпал из окна случайно. По словам соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учёте у психиатра. Полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.

Николай - сын у Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской. Ему 31 год.