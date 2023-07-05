Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток

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Военнослужащий Нурасыл Болат, сбежавший на днях из воинской части, привлечен к административной ответственности за неповиновение и неисполнение приказа начальника в виде административного ареста на 15 суток, передает BaigeNews.kz.

"Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Алматы рассмотрено административное производство в отношении рядового Б., совершившего административное правонарушение – открытый отказ от исполнения приказа начальника воинской части, отданного в установленном порядке. Судом установлено, что 2 июля 2023 года военнослужащий войсковой части рядовой Б. после выхода с гауптвахты Алматинского гарнизона, в соответствии с приказом командира обязан был проследовать в свою воинскую часть", - сообщила пресс-служба суда Алматы.

По информации суда, беглец открыто отказался исполнять приказ командира части, доведенный до него лейтенантом А., и уехал в неизвестном направлении на автомобиле, прибывшем к зданию Управления военной полиции.

"В судебном заседании Б. подтвердил факты, изложенные в материалах дела. Постановлением суда рядовой Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП, с наложением административного взыскания в виде административного ареста на 15 суток. Постановление суда не вступило в законную силу", - отметили в суде.

Напомним, рядовой срочной службы Нурасыл Болат проходит фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. На него в феврале 2023 года написала заявление семья известных юристов - Олег Чернов и Анна Димитриевич. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал ранее инцидент и заявил, что его сын будет отвечать по закону. Он также извинился за поступок сына.