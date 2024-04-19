Сыграли три матча, получили по 55 млн тенге: у Антикора есть претензии к ФК "Актобе"
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У борцов с коррупцией есть претензии к деятельности футбольного клуба "Актобе" в части расходования бюджетных денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".
По информации Антикора, озвученной на брифинге, некоторые легионеры сыграли за сезон не более трёх матчей, но имели оклады в 55 миллионов тенге в год. По рекомендации департамента в клубе пересмотрят систему поощрения игроков.
Как сообщил руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Актюбинской области Ескали Саламатов, в 2023 году в клубе выплатили премию в 40 миллионов тенге председателю правления за привлечение в качестве спонсора букмекерской конторы. Причём на тот момент кредиторская задолженность клуба составляла 900 миллионов тенге.
"Председатель правления клуба, единолично, без рассмотрения вопроса о поощрении на собрании уполномоченного органа, в нарушение действующего законодательства, вынес приказ о своем премировании. По нашей рекомендации управление финансов подало иск в суд о взыскании необоснованно перечисленной суммы", - сказал Саламатов.
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