Свыше двух миллиардов тенге задолжали автовладельцы государству
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
86Фото: kapital.kz
Общая сумма задолженности автовладельцев по налогу на транспорт составила 2,1 миллиард тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет государственных доходов министерства финансов РК
"На сегодняшний день общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 2,1 млрд. тенге. Вместе в процессе проведения рейдовых мероприятий взыскано 97 млн. тенге", - говорится в сообщении комитета.
За неуплату налога более 20 внедорожников марки Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Tundra и другие с объемом двигателя свыше 4 000 куб. см. водворены на штрафстоянку.
Задолженность можно проверить с помощью сайта kgd.gov.kz и мобильных приложений "e-Salyq Azamat" и банков второго уровня.
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