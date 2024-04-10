Свыше 600 волонтёров из Астаны участвуют в борьбе с паводками

О работе волонтёров в противопаводковый период рассказали руководитель фронт офиса волонтёров Астаны Эльвира Есмуханова и руководитель Центра волонтёрства управления информации и общественного развития Павлодарской области Айжан Кали, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Как только в трёх областях Казахстана объявили режим ЧС, с 29 марта в Астане совместно с волонтёрскими и благотворительными организациями открыли девять пунктов по сбору гуманитарной помощи. В сборе задействовано 30 волонтерских организаций, фасовками занимаются свыше 600 человек. Отдельно помощь собирают предприниматели города, которые напрямую или через наши склады отправляют помощь", - проинформировала Есмуханова.

Так, на сегодняшний день от Астаны в пострадавшие регионы отправлено 550 тонн гуманитарной помощи. Помощь сформирована благодаря предпринимателям, государственным органам, ассоциациям, волонтёрам и неравнодушным гражданам.

В регионы направлены продукты питания, обогреватели, лодки, генераторы, лопаты, 400 тысяч мешков, детские вещи, средства для гигиены, палатки, постельные принадлежности, резиновые вещи. Помощь доставляется, как и грузовыми путями, так и авиалиниями страны.

Кроме того, волонтёры столицы едут в подтопленные регионы, где участвуют в работах по откачке воды, доставке питания, предотвращению потопления, наполняют мешки песками, принимают и фасуют вещи.

"Проводится большая физическая работа, труд многих волонтеров остается вне кадра, но, несмотря на это, благодаря волонтёрам проводится большая и слаженная работа. Они находятся на связи с регионами, оповещают население о необходимости тех или иных ресурсов", - сказала Есмуханова.

В Павлодаре с 25 по 30 марта был открыт штаб, который на ежедневной основе осуществлял приём гуманитарной помощи.

"Волонтёрами проводилась сортировка и распределение гуманитарной помощи по коробкам. За время сбора было собрано около трёх тонн гуманитарной помощи, которая 31 марта была направлена в Актогайский район село Жалаулы", - сказала Айжан Кали.

С 8 апреля волонтёры Павлодара ведут сбор для оказания гуманитарной помощи в Костанайскую и Акмолинскую области. На сегодняшний день собрано около 10 тонн гуманитарной помощи.

В сборе принимают участие представители малого и среднего бизнеса, молодежные организации, города и районы нашего региона и все неравнодушные жители области.