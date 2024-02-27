Свыше 60 человек тушили СТО в Петропавловске

В Петропавловске загорелось помещение автосервиса "Айман", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В тушении пожара были задействованы 64 человека личного состава и 14 единиц техники. Из здания СТО эвакуировано шесть автомобилей.

Пожар локализован в 00:07, ликвидирован — в 01.44. Предварительная площадь пожара составила 370 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.