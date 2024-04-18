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Свыше 140 человек приняли участие в уборке парка Жамбыла в Усть-Каменогорске

Сегодня, 17:22
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информационный центр Усть-Каменогорска Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

Сотрудники государственных структур и сферы культуры в Усть-Каменогорске приняли эстафету уборки в рамках акции "Таза Қазақстан". Они принялись за очистку территории парка Жамбыла от осенней листвы и другого мусора, передаёт BaigeNews.kz.

По словам заведующей отделом ВКО учреждения по охране историко-культурного наследия Айгуль Чукаевой, 18 апреля – международный день охраны памятников, примечательно, что он совпал с этой экологической акцией. 

"Сегодня мы занимаемся очисткой территории парка. Парк Жамбыла – это история культуры, это наше наследие. Мы все вместе поддерживаем акцию и призываем всех граждан, жителей города поддержать ее и выйти на субботник. Если каждый примется за очистку дворов и улиц, наш город будет более чистым и удобным для всех жителей, - добавила Айгуль Чукаева. 

Республиканская акция продлится до середины мая, первая неделя "Таза өлке" была посвящена уборке прилегающей территории и дворов, а эта неделя "Киелі мекен" направлена на работы по благоустройству территории историко-культурных памятников.

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