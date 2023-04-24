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  • Связал женщину и угрожал: разбойное нападение раскрыли в Туркестанской области
panram.ru Вчера, 10:55
816
Вчера, 10:55
816
Фото: panram.ru

Связал женщину и угрожал: разбойное нападение раскрыли в Туркестанской области

Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz

В марте в Келесский РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что днем к нему в дом проник неизвестный. Он связал его супругу и угрожал ей расправой, а затем похитил два миллиона тенге и скрылся.  

Полицейские завели уголовное дело по статье192 УК РК "Разбой".  

"Полицейские задержали подозреваемого мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Кызылординской области. Он полностью признался в содеянном. В ходе дальнейшего розыска оперативники установили его подельника, жителя Келесского района. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Все обстоятельства выясняются. Следствием устанавливается их причастность к совершению других преступлений", - отметили в ДП Туркестанской области.

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Вчера, 10:55
816
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