Связал женщину и угрожал: разбойное нападение раскрыли в Туркестанской области

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Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

В марте в Келесский РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что днем к нему в дом проник неизвестный. Он связал его супругу и угрожал ей расправой, а затем похитил два миллиона тенге и скрылся.

Полицейские завели уголовное дело по статье192 УК РК "Разбой".