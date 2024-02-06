Светлана Жакупова будет возглавлять Минтруда

Указом главы государства Светлана Жакупова назначена министром труда и социальной защиты населения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Светлана Жакупова родилась в 1968 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт и Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовой путь начала воспитателем группы продлённого дня, а затем учителем начальных классов Каройской начальной школы. Работала учителем математики, затем старшим, главный специалистом отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".

Была главным специалистом, начальником отдела экономического анализа, заместителем директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; директором Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; директором департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; руководителем программ Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".

Занимала должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК, заместителя министра здравоохранения и социального развития РК, вице-министра труда и социальной защиты населения РК, старшего эксперта ПРО ООН, уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК.