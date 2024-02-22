Свечетерапию использует в работе психолог акмолинского СИЗО
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Психолог следственного изолятора в Акмолинской области использует свечи как один из способов терапии. Об эффективности метода высказались те, на ком его опробовали, передаёт BaigeNews.kz.
"Рассказала в беседе с коллегами о свечетерапии. Сотрудницы заинтересовались и попросили провести. Я подобрала один из подходящих вариантов, который интересен в выполнении и прост на этапе анализа", - рассказала психолог учреждения №65 Людмила Нечайкина.
Участникам предложили при помощи свечи, то есть копотью попытаться изобразить на листке бумаги свое настроение.
"Такой метод терапии позволяет осознать свои эмоции, взглянуть на них с другой стороны. Порой, проще говорить языком свечи и быть услышанным", - продолжила психолог.
Сотрудницы могли выбрать свечи разных цветов, размеров и форм.
"Мне было интересно поучаствовать. Когда начали выполнять задание, всё казалось шуточным, было много красивых свечей, фоном играла тихая мелодия. И только когда все выполнили задание, я поняла, что это всё серьезно", - сказала одна из участниц.
После девушки должны были описать свой рисунок и послушать окружающих о том, что видят они. К удивлению каждой, описание рисунка сторонним взглядом оказалось наиболее точным, нежели личное.
"Работа со свечами в коллективе дала мне определённый настрой, я услышала полезные для себя мотивации. В душе каждого человека есть вопросы, которые хотелось бы проговорить с кем-то, но не всегда есть такие люди. Сегодняшний тренинг – это как раз тот случай. Я не рассказывала о себе, но услышала ответы-описания моего рисунка от других людей и что-то полезное взяла для себя" - поделилась другая участница тренинга.
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