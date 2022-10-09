Суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане медленно ползёт вниз

Фото: omskpress.ru

Коронавирусом за минувшие сутки заразились менее 40 жителей страны. По данным Минздрава РК, суточная заболеваемость СOVID-19 продолжает плавно снижаться, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 9 октября, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 39 пацентов. Днём ранее речь шла о 51 заболевшем в сутки.

В Минздраве отмечают, что лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1082 человека, 116 из них находятся в стационарах, а 966 пациентов лечатся дома, амбулаторно.

По последним данным, в тяжелом состоянии находятся шестеро пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — трое и ещё один человек — на аппарате ИВЛ.

Первый компонент вакцины от коронавируса успели получить 10 837 860 казахстанцев, второй компонент — 10 597 228 человек и 5 559 992 ревакцинированы.