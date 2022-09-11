Лента новостей
- Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает снижаться 08:29 0
- Судью Костанайского суда арестовали на два месяца 07:35 103
- В Павлодаре нашли тело утонувшего тренера 06:37 213
- Казахстанцы смогут получать результаты анализов через Еgov mobile 05:20 219
- Церемонию бракосочетания для молодожёнов провели на монументе "Байтерек" 04:17 272
- Град и дожди ожидаются на севере Казахстана 03:15 226
- Казахстанский фильм "Голиаф" получил награду на Венецианском кинофестивале 02:25 385
- Пожар тушат в горной местности Алматинской области 01:41 372
- Питомник по разведению сайгаков предложили открыть китайские инвесторы в ЗКО 00:30 362
- Объявлена дата похорон королевы Елизаветы II 10.09.2022 377
- Как наказывали поджигателей леса 100 лет назад, напомнила павлодарка 10.09.2022 425
- Open air в поддержку реформ Президента собрал 25 тысяч зрителей 10.09.2022 1013
- Двухметровую скульптуру Ахмета Байтурсынова создал заключённый "Чёрного беркута" 10.09.2022 343
- Казахстанский фигурист завоевал бронзу на юниорском Гран-при в Латвии 10.09.2022 676
- Пенсия за сто тысяч: в Туркестанской области задержали мошенника 10.09.2022 391
- Масштабный Оpen Аir открылся в Нур-Султане 10.09.2022 366
- "До приезда скорой человек может задохнуться выбитыми зубами". Что нужно знать о первой медпомощи? 10.09.2022 406
- Учёные изобрели пластик, убивающий коронавирус 10.09.2022 429
- Где растут самые вкусные арбузы в Казахстане 10.09.2022 495
- Спала крепким сном: хозяйку торгового дома в Жанаозене спасли из огня нацгвардейцы 10.09.2022 422
- Прокурорские проверки помогли вернуть в бюджет десятки миллиардов тенге — Генпрокуратура 10.09.2022 432
- Королём Великобритании официально провозглашён Карл III 10.09.2022 364
- С пожарами в ВКО продолжают бороться при помощи вертолётов 10.09.2022 367
- Назван ТОП-10 стран, инвестирующих в Казахстан 10.09.2022 476
- Ликвидирован крупный лесной пожар в Костанайской области 10.09.2022 485
- Памятник первому министру обороны Казахстана открыли в ВКО 10.09.2022 536
- Известного КВНщика выпустили из СИЗО в Кыргызстане 10.09.2022 582
- Вагон с трамадолом на миллион тенге задержали казахстанские пограничники 10.09.2022 713
- Эвакуированные из-за пожаров костанайские школьники получили путевки в "Бобек" 10.09.2022 439
- Антикор отреагировал на обвинения экс-замакима Атырауской области 10.09.2022 504
- Президент посмертно наградил пожарного, погибшего в Абайской области 10.09.2022 393
- Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы 10.09.2022 611
- Нужна перезагрузка: Нацкомиссия изучила проблемы здоровья матерей и младенцев в регионах 10.09.2022 423
- Почти сутки искали пограничники заблудившихся казахстанцев 10.09.2022 433
- Рост инфляции, "длинные" деньги и регулирование с чистого листа. Что предлагает бизнес? 10.09.2022 537
- Казахстан и Кыргызстан намерены упростить торговые процедуры 10.09.2022 403
- Для животных-погорельцев из Костанайской области ищут хозяев 10.09.2022 448
- За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось 10.09.2022 443
- Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании 10.09.2022 568
- Шымкентцы, потерявшие миллионы, требуют наказать кассиров ломбардов 10.09.2022 508
- Студент умер на уроке физкультуры в Уральске 10.09.2022 575
- Дорожные компании ЗКО вынуждены приостановить работу из-за дефицита дизтоплива 10.09.2022 691
- Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан 10.09.2022 448
- Саакашвили похудел на 30 килограммов за год заключения 10.09.2022 475
- Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее 10.09.2022 501
- Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая 10.09.2022 519
- Павлодарский полицейский-видеограф рассказал о службе в органах 10.09.2022 469
- Месторождение Узень планируют "реабилитировать" 10.09.2022 588
- Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу 09.09.2022 1139
- "Нацфонд – детям": депозиты несовершеннолетних казахстанцев не будут облагаться налогом 09.09.2022 600
- Студентам будут выдавать 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры - Саясат Нурбек 09.09.2022 811
- Краснокнижный уриал вернулся на северный чинк Устюрта 09.09.2022 518
- Гнёт железо, забивает гвозди руками. Казахстанский силач покоряет соцсети 09.09.2022 605
- Более 1300 тонн мусора вывезли из нацпарка "Бурабай" 09.09.2022 674
- Президент призвал бизнесменов принять участие в строительстве школ и общежитий 09.09.2022 653
- Заниматься бизнесом должно быть безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате - Токаев 09.09.2022 483
- Почти сутки искали казахстанцев, отправившихся в школу и заблудившихся у границы с РФ 09.09.2022 4803
- Опрос: более 80 процентов респондентов поддерживают инициативы Токаева 09.09.2022 521
- Известного КВНщика подозревают в мошенничестве в Кыргызстане 09.09.2022 838
- Лучшие бизнес-идеи казахстанцев получат гранты 09.09.2022 584
- Президент ФИФА может посетить Казахстан 09.09.2022 505
- Более 3300 голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллёза в ЗКО 09.09.2022 1020
- На 72 миллиона тенге оштрафовали службы технадзора за недостаточный контроль качества автодорог 09.09.2022 585
- Казахстан приняли в международный комитет военной медицины 09.09.2022 683
- Отбасы банк изменил порядок выдачи промежуточных займов 09.09.2022 1405
- 80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец 09.09.2022 1729
- Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане 09.09.2022 524
- Казахстанские боксёры могут не попасть на Олимпиаду 09.09.2022 5061
- Добычу нефти на Карачаганаке приостановят 09.09.2022 567
- "Сборище демсил — это старый Казахстан!" — Айдос Сарым 09.09.2022 2556
- Касым-Жомарт Токаев принял Токтара Аубакирова 09.09.2022 1050
- "Хочу увидеть детей и улыбку жены". Истории костанайских пожарных, которые не могут пока вернуться домой 09.09.2022 3217
- Новый спортивный комплекс открыли в селе Саумалкол в СКО 09.09.2022 427
- Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният 09.09.2022 877
- Чёрный бизнес: продажей наркотиков подрабатывал столичный предприниматель 09.09.2022 1136
- 16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер 09.09.2022 761
- В 200 сёлах Казахстана нет амбулаторий и медпунктов — Минздрав 09.09.2022 662
- Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной королевы Елизаветы II 09.09.2022 467
- Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены 09.09.2022 525
- Основатель "Астана Моторс" передаёт акции топ-менеджерам компании 09.09.2022 12365
Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает снижаться
По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт Baigenews.kz.
В пятницу сообщалось о 253 заболевших, в субботу – уже о 211. Таким образом, суточная заболеваемость в стране продолжает идти на спад.
⠀
Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 29,
в городе Алматы – 18,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 19,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 0,
в Жетысуской области - 4,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 2,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 30,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области – 19,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 7,
в СКО – 9,
в Туркестанской области – 3.
Также известно, что в стране от коронавируса за сутки выздоровели 348 человек.
-
Hype news
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 985
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1043
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21237
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 178020
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7316
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10583
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2478
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2802
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11528
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2005
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8057
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2120
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4795
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26846
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9103
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2710
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6628
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2975
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19845
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4757
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5598
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3944
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9475
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4834
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3670
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3725
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7459
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3870
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3522
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5976
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3764
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11576
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3509
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3645
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3496
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6025
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3747
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4220
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4868
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5156
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4888
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4591
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6352
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5634
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6027
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6292
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8601
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12162
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7901
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8749
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7428
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10873
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6824
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8020
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10224
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8731
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8610
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7328
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9184
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7527
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17401
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10291
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9636
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9959
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10380
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9602
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9736
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10075
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10940
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9844
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10678
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14557
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9882
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11484
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8827
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8589
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9938
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 10177
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8551
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10501
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7719
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6813
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6875
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7144
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6602
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10686
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7378
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9307
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10224
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10153
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7814
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7970
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23119
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8979
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10940
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8084
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9483
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10106
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11150
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9533
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11521
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10988
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12042
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12235
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28561
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12614
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13433
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13319
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13416
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14106
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21973
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13561
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20787
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31258
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15273
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19247
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19612
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21767
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17747
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19036
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17139
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17194
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17054
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32619
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18905
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17576
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21766
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21575
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21833
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20936
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21162
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23336
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23942
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22533
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22105
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22855
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23045
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21739
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23794
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22466
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23044
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24323
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25578
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24891
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24230
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26945
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23852
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26666
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24373
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55176
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25926
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25033
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25998
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24622
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24772
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24947
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24659
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26191
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25185
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26870