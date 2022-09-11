Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает снижаться

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По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт Baigenews.kz.

В пятницу сообщалось о 253 заболевших, в субботу – уже о 211. Таким образом, суточная заболеваемость в стране продолжает идти на спад.

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Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая, из них:



в городе Нур-Султан – 29,



в городе Алматы – 18,



в городе Шымкент – 0,



в Акмолинской области – 19,



в Актюбинской области – 7,



в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 4,



в Атырауской области – 8,



в ВКО – 2,

в Абайской области - 1,



в Жамбылской области – 0,



в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 30,

в Улытауской области - 3,



в Костанайской области – 19,



в Кызылординской области – 1,



в Мангистауской области – 6,



в Павлодарской области – 7,



в СКО – 9,



в Туркестанской области – 3.

Также известно, что в стране от коронавируса за сутки выздоровели 348 человек.