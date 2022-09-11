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pixabay.com Сегодня, 08:29
45
Фото: pixabay.com

Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает снижаться

По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт Baigenews.kz.

В пятницу сообщалось о 253 заболевших, в субботу – уже о 211. Таким образом, суточная заболеваемость в стране продолжает идти на спад.
⠀ 
Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая, из них: 
 
в городе Нур-Султан – 29, 
 
в городе Алматы – 18, 
 
в городе Шымкент – 0, 
 
в Акмолинской области – 19, 
 
в Актюбинской области – 7, 
 
в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 4,
 
в Атырауской области – 8, 
 
в ВКО – 2, 

в Абайской области - 1,
 
в Жамбылской области – 0, 
 
в ЗКО – 14, 

в Карагандинской области – 30, 

в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области – 19, 
 
в Кызылординской области – 1, 
 
в Мангистауской области – 6, 
 
в Павлодарской области – 7, 
 
в СКО – 9, 
 
в Туркестанской области – 3. 

Также известно, что в стране от коронавируса за сутки выздоровели 348 человек. 

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#коронавирус #статистика #COVID-19
Сегодня, 08:29
45
Журналист

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