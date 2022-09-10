За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт Baigenews.kz.

Днём ранее сообщалось о 253 заболевших, таким образом ковидная статистика по стране за сутки снизилась: 9 сентября положительные ПЦР-тесты получили на 45 человек меньше, чем 8 сентября.

⠀

Всего в стране за минувшие сутки подтверждено 1 391 372 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 37,



в городе Алматы – 22,



в городе Шымкент – 0,



в Акмолинской области – 33,



в Актюбинской области – 2,



в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 1,



в Атырауской области – 7,



в ВКО – 7,

в Абайской области - 2,



в Жамбылской области – 1,



в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 32,

в Улытауской области - 4,



в Костанайской области – 18,



в Кызылординской области – 1,



в Мангистауской области – 2,



в Павлодарской области – 8,



в СКО – 18,



в Туркестанской области – 4.

⠀

Между тем, за минувшие сутки, 383 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 361 780 человека от COVID-19.

По последним данным, в Казахстане первый компонент вакцины против коронавируса получили 9 589 129 человек, второй – 9 377 572.