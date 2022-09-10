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  • За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось
BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:41
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Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось

По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт Baigenews.kz.

Днём ранее сообщалось о 253 заболевших, таким образом ковидная статистика по стране за сутки снизилась: 9 сентября положительные ПЦР-тесты получили на 45 человек меньше, чем 8 сентября.
⠀ 
Всего в стране за минувшие сутки подтверждено 1 391 372 случая, из них: 

в городе Нур-Султан – 37, 
 
в городе Алматы – 22, 
 
в городе Шымкент – 0, 
 
в Акмолинской области – 33, 
 
в Актюбинской области – 2, 
 
в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области – 7, 
 
в ВКО – 7, 

в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области – 1, 
 
в ЗКО – 10, 

в Карагандинской области – 32, 

в Улытауской области - 4,
 
в Костанайской области – 18, 
 
в Кызылординской области – 1, 
 
в Мангистауской области – 2, 
 
в Павлодарской области – 8, 
 
в СКО – 18, 
 
в Туркестанской области – 4. 
⠀ 
Между тем, за минувшие сутки, 383 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 361 780 человека от COVID-19. 

По последним данным, в Казахстане первый компонент вакцины против коронавируса получили 9 589 129 человек, второй –  9 377 572. 

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#коронавирус #статистика #COVID-19
Сегодня, 08:41
104
Журналист

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