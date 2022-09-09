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BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:27
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

253 человека заразились COVID-19 за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на восьмое сентября в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz

"За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 391 161 случай", - говорится в сообщении комиссии.

Согласно данным МВК, за сутки коронавирусом заразились:

  • в городе Нур-Султан – 51, 
  • в городе Алматы – 25, 
  • в городе Шымкент – 0, 
  • в Акмолинской области – 36,
  • в Актюбинской области – 2,
  • в Алматинской области – 3?
  • в Жетысуской области - 2,
  • в Атырауской области – 5,
  • в ВКО – 8,
  • в Абайской области - 5,
  • в Жамбылской области – 4,
  • в ЗКО – 18,
  • в Карагандинской области – 28,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области – 25,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 8,
  • в Павлодарской области – 10,
  • в СКО – 14,
  • в Туркестанской области – 4. 

Накануне 333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане. 

На девятое сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 324 человека (–16 079+ и 245 КВИ-), из них в стационарах находится – 345 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 979 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – 15 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
  • на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
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#статистика #коронавирус #МВК
Сегодня, 08:27
79
Журналист

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