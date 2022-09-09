253 человека заразились COVID-19 за сутки в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на восьмое сентября в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 391 161 случай", - говорится в сообщении комиссии.

Согласно данным МВК, за сутки коронавирусом заразились:

в городе Нур-Султан – 51,

в городе Алматы – 25,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 36,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 3?

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 8,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 28,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 4.

Накануне 333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане.

На девятое сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 324 человека (–16 079+ и 245 КВИ-), из них в стационарах находится – 345 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 979 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: