  • 20 Февраля, 16:50
  • BAIGENEWS

Сушилка с семечками горит на территории элеватора в Костанае

Сегодня, 15:53
АВТОР
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instagram.com/qostanai_tjd Сегодня, 15:53
Сегодня, 15:53
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Фото: instagram.com/qostanai_tjd

Крупный пожар тушат в Костанае. На территории элеватора горит сушилка с семенами подсолнечника, передаёт BaigeNews.kz.

Вызов на номер 112 поступил в 13:10.

На ликвидацию возгорания направлено 40 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС Костанайской области, а также центр медицины катастроф, негосударственная противопожарная служба.

Тушение пожара продолжается.

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