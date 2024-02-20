Сушилка с семечками горит на территории элеватора в Костанае
Сегодня, 15:53
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Сегодня, 15:53Сегодня, 15:53
109Фото: instagram.com/qostanai_tjd
Крупный пожар тушат в Костанае. На территории элеватора горит сушилка с семенами подсолнечника, передаёт BaigeNews.kz.
Вызов на номер 112 поступил в 13:10.
На ликвидацию возгорания направлено 40 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС Костанайской области, а также центр медицины катастроф, негосударственная противопожарная служба.
Тушение пожара продолжается.
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