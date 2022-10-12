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  • Суши и пицца отправили на больничную койку около 100 человек в Кентау
pixabay.com Сегодня, 09:55
425
Фото: pixabay.com

Суши и пицца отправили на больничную койку около 100 человек в Кентау

В Туркестанской области завели дело на администрацию кафе, где за два месяца отравились 168 человек. В общепите санэпидемиологи выявили ужасную антисанитарию и массу нарушений. Оказалось, у некоторых поваров даже не было санитарных книжек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

После приготовленных в кафе Кентау пиццы, суши и картофеля фри кишечная инфекция поразила сразу 145 человек. Больные стали массово поступать в стационары в минувшие выходные. Санэпидемиологи и полиция сразу провели внеплановую проверку, после которой заведение закрыли.

Выяснилось, что у кафе отсутствует разрешение на деятельность, а персонал не имеет санкнижек. Нет и документов о безопасности продуктов. Известно, что в августе в том же кафе уже было массовое отравление. Тогда руководству выписали штраф на 700 тысяч.

"Всего зарегистрировано 145 человек. Из них 98 госпитализированы, 47 направлены на амбулаторное лечение. В больницы Туркестана поступил 31 отравившийся, Кентау – 67. Из них пять беременных женщин и 33 ребенка. Состояние всех на сегодняшний день средней тяжести. Пациентов, которые идут на поправку, выписываем", - сообщил заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова.

 

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#Отравление #Кентау #Туркестанская область
Журналист
Сегодня, 09:55
425
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