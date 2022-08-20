Супруги не смогли поделить зарплату и вызвали полицию в Павлодаре

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Полицейскому наряду пришлось объяснять, как работает семейный бюджет, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.

В службу 102 нередко поступают звонки и просьбы, где полиция помочь не может, так как факта правонарушения там вовсе нет, а люди все же требуют разбирательств, в силу своей обиды и личных неприязненных отношений.

Полицейских вызвали в одну из квартир по улице Естая ночью. На номер "102" звонил мужчина. Он пояснил, что вернулся домой с зарплатой, но жена забрала деньги и не отдаёт.

"Он планировал потратить заработанное на свои нужды, супруга же решила отложить средства, чтобы купить что-то для семьи", — добавили в областном департаменте полиции.

Полицейским удалось подвести пару к решению согласованно распоряжаться семейным бюджетом.