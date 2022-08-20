Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Супруги не смогли поделить зарплату и вызвали полицию в Павлодаре
mtdata.ru Вчера, 11:10
1027
Фото: mtdata.ru

Супруги не смогли поделить зарплату и вызвали полицию в Павлодаре

Полицейскому наряду пришлось объяснять, как работает семейный бюджет, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.

В службу 102 нередко поступают звонки и просьбы, где полиция помочь не может, так как факта правонарушения там вовсе нет, а люди все же требуют разбирательств, в силу своей обиды и личных неприязненных отношений.

Полицейских вызвали в одну из квартир по улице Естая ночью. На номер "102" звонил мужчина. Он пояснил, что вернулся домой с зарплатой, но жена забрала деньги и не отдаёт.

"Он планировал потратить заработанное на свои нужды, супруга же решила отложить средства, чтобы купить что-то для семьи", — добавили в областном департаменте полиции.

Полицейским удалось подвести пару к решению согласованно распоряжаться семейным бюджетом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#семья #Павлодар #полиция
Вчера, 11:10
1027
Журналист

Рекомендуем

Наверх