Супермаркет и кофейню затопило в Шымкенте после дождя
Сегодня, 02:20
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Сегодня, 02:20Сегодня, 02:20
168Фото: скриншот с видео
Улицы Шымкента затопило после обильного дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал OTYRAR.
Сообщается, что подтоплены дороги, супермаркет и кофейня на улице Сайрамская.
Спецтехника откачала дождевую воду с улиц и ситуация стабилизировалась, заявили в ДЧС города.
"В настоящий момент на опубликованных видео в социальных сетях ситуация стабилизировалась. Обстановка в городе спокойная", – рассказал начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Шымкента Ирисмат Махмудов.
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