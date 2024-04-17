Супермаркет и кофейню затопило в Шымкенте после дождя

Фото: скриншот с видео

Сегодня, 02:20

Сегодня, 02:20

Улицы Шымкента затопило после обильного дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал OTYRAR.

Сообщается, что подтоплены дороги, супермаркет и кофейня на улице Сайрамская.

Спецтехника откачала дождевую воду с улиц и ситуация стабилизировалась, заявили в ДЧС города.

"В настоящий момент на опубликованных видео в социальных сетях ситуация стабилизировалась. Обстановка в городе спокойная", – рассказал начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Шымкента Ирисмат Махмудов.