Суперкомпьютер за 22 млн тенге хотели купить в акимат в Акмолинской области

Компьютер за 22 миллиона тенге планировал закупить акимат Атбасарского района в Акмолинской области. Рыночная стоимость устройства не превышает 300 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Завышение цены при госзакупках выявил Антикор. В итоге компьютер приобрели за 230 тысяч тенге.

Как выяснилось, около 20 госучреждений региона завышали стоимость предметов госзакупок. Лишь после вмешательства Антикоррупционной службы они пересмотрели условия. Благодаря этому только за последние три месяца удалось сэкономить около 600 миллионов тенге бюджетных средств.