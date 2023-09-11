Сумку с 25 кг марихуаны нашли у водителей в Кызылординской области
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Кызылординские полицейские задержали двух мужчин с особо крупной партией наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
Во время оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора" на трассе Самара-Шымкент патрульные полицейские остановили автомобиль марки Toyota — водитель нарушил правила на дороге. В машине полицейские обнаружили сумку с растительным веществом.
"По заключению экспертизы изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом 25,2 кг. Водитель и пассажир, оба в возрасте 43 лет, оказались жителями Атырауской области. Ранее они были судимы. Мужчин поместили в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".
Ранее в Алматы МВД ликвидировало преступную группировку, занимавшуюся культивированием и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере.Всего задержали 14 человек в южной столице и в Алматинской области.
Синтетические наркотики стоимостью более 100 млн тенге нашли у жителя Костанайской области. Преступным промыслом занимался 31-летний житель региона.
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