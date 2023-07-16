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  • Синтетические наркотики стоимостью более 100 млн тенге нашли у жителя Костанайской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Синтетические наркотики стоимостью более 100 млн тенге нашли у жителя Костанайской области

В Костанайской области задержали подозреваемого в торговле наркотиками. У него изъяли партию синтетических веществ на сумму более 100 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Операция по задержанию подозреваемого проходила в городе Тобыл в рамках ОПМ "Карасора- 2023". 
     
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Тобыл задержан подозреваемый, у которого при обыске изъято более 3 кг синтетических наркотиков. Кроме того, в дальнейшем изъято более 2 тысяч расфасованной синтетики, что составляет особо крупный размер, —  прокомментировал задержание 31-летнего жителя области начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

Стоимость такой партии составляет более 100 млн тенге. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 ч 3 УК РК. Подозреваемый арестован. Проводятся необходимые следственные действия. Согласно проведенной экспертизы изъятое вещество – синтетический наркотик "мефедрон". 

С начала проведения ОПМ "Карасора- 2023" в Костанайской области изъято более 10 кг различных наркотических средств.

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Сегодня, 13:11
46
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