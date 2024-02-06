Суицид в школе: восьмиклассница скончалась в Шымкенте

Школьница наглоталась таблеток и пошла на уроки в Шымкенте. Трагедия произошла в частной школе "Низамхан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Девочка училась в восьмом классе. На первом уроке ей стало плохо.

"Ребёнку стало плохо. Мы вызвали "скорую". Потом нам сказали, что она выпила около 40 таблеток от сердца и пришла в школу. Сейчас ведётся следствие. Девочка не была забитой, общалась с одноклассниками. Они почти всем классом перешли из 79-й школы. Ни о каком буллинге в школе не может быть и речи", - заявила директор частной школы "Низамхан" Юлия Сергеевна.

Подростка забрали в реанимацию. После стало известно о смерти девочки.

По словам директора, это не первая попытка суицида. С ноября со школьницей работали психологи.