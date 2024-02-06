Суицид в школе: восьмиклассница скончалась в Шымкенте
Сегодня, 22:45
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Сегодня, 22:45Сегодня, 22:45
93Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Школьница наглоталась таблеток и пошла на уроки в Шымкенте. Трагедия произошла в частной школе "Низамхан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Девочка училась в восьмом классе. На первом уроке ей стало плохо.
"Ребёнку стало плохо. Мы вызвали "скорую". Потом нам сказали, что она выпила около 40 таблеток от сердца и пришла в школу. Сейчас ведётся следствие. Девочка не была забитой, общалась с одноклассниками. Они почти всем классом перешли из 79-й школы. Ни о каком буллинге в школе не может быть и речи", - заявила директор частной школы "Низамхан" Юлия Сергеевна.
Подростка забрали в реанимацию. После стало известно о смерти девочки.
По словам директора, это не первая попытка суицида. С ноября со школьницей работали психологи.