Суицид солдата-срочника в Жамбылской области - военная прокуратура будет обжаловать приговор
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В августе 2022 года 18-летнего солдата-срочника Мираша Бекбола нашли повешенным в пограничном отделении “Шолдала” Жамбылской области. По этому делу за вымогательство с применением насилия и привышением власти на три с половиной года осудили сержанта погранзаставы. Военная прокуратура РК настаивает на версии "доведение до самоубийства" и собирается обжаловать приговор, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы с этим приговором в этой части не согласны, будем его обжаловать. У нас с самого начала наша версия – доведение до самоубийства", - заявил главный военный прокурор РК Дастан Секенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената Парламента.
Он также опроверг факт сексуального насилия над покойным солдатом и подчеркнул, что со стороны адвоката было некорректно распространять такие сведения через СМИ.
"Там нельзя так однозначно толковать, что это следы спермы. Там следы биологического происхождения. Экспертом не совсем корректно дана оценка. Мы провели несколько повторных экспертиз, генетические исследования. Они не подтверждают. (...) Там есть экспертиза, в которой есть упоминания об этом. Но были проведены повторные экспертизы, которые не подтвердили. Однозначно могу сказать никакого сексуального насилия не было", - сказал Секенов.
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