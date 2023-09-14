Суицид солдата-срочника в Жамбылской области - военная прокуратура будет обжаловать приговор

В августе 2022 года 18-летнего солдата-срочника Мираша Бекбола нашли повешенным в пограничном отделении “Шолдала” Жамбылской области. По этому делу за вымогательство с применением насилия и привышением власти на три с половиной года осудили сержанта погранзаставы. Военная прокуратура РК настаивает на версии "доведение до самоубийства" и собирается обжаловать приговор, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы с этим приговором в этой части не согласны, будем его обжаловать. У нас с самого начала наша версия – доведение до самоубийства", - заявил главный военный прокурор РК Дастан Секенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената Парламента.

Он также опроверг факт сексуального насилия над покойным солдатом и подчеркнул, что со стороны адвоката было некорректно распространять такие сведения через СМИ.