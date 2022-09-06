Сухая трава горит у вышки Коктобе в Алматы

Едва пожарные ликвидировали горение сухостоя на склонах горы Кенсай в Алматы, как получили новый вызов. Трава загорелась у подножия вышки Коктобе, передаёт BaigeNews.kz.

"В 18:58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышеннома рангу по адресу Медеуский район, улица Жанибекова около дома 78 – загорание участков склона горы", - сообщили в пресс-службе департамента.

Видео происшествия выложила в свои соцсети супруга президента Air Astana Татьяна Фостер.