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Сухая трава горит у вышки Коктобе в Алматы Сегодня, 19:45
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Сухая трава горит у вышки Коктобе в Алматы

Едва пожарные ликвидировали горение сухостоя на склонах горы Кенсай в Алматы, как получили новый вызов. Трава загорелась у подножия вышки Коктобе, передаёт BaigeNews.kz.

"В 18:58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышеннома рангу по адресу Медеуский район, улица Жанибекова около дома 78 – загорание  участков склона горы", - сообщили в пресс-службе департамента.

Видео происшествия выложила в свои соцсети супруга президента Air Astana Татьяна Фостер.

 
 
 
 
 
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Публикация от Tatyana Foster (@tatyana.foster)

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#Пожар #происшествия #Алматы
Сегодня, 19:45
238
Журналист

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