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Судью подозревают в получении взятки в 2,5 млн тенге в Атырауской области

Сегодня, 19:48
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t.me/Jogargy_sot Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48
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Фото: t.me/Jogargy_sot

Материал по факту мошеннических действий зарегистрирован в отношении судьи Махамбетского райсуда Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудниками ДКНБ по региону совместно с отделом внутренней безопасности Судебной администрации 15 января при получении 2,5 миллиона тенге судья изобличён с поличным. В отношении подозреваемого мера процессуального принуждения не применялась", - сообщили в Верховном суде.

Совместными действиями двух ведомств продолжается досудебное расследование.

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