Судью подозревают в получении взятки в 2,5 млн тенге в Атырауской области

Материал по факту мошеннических действий зарегистрирован в отношении судьи Махамбетского райсуда Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудниками ДКНБ по региону совместно с отделом внутренней безопасности Судебной администрации 15 января при получении 2,5 миллиона тенге судья изобличён с поличным. В отношении подозреваемого мера процессуального принуждения не применялась", - сообщили в Верховном суде.