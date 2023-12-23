Судимого за изнасилование и убийство радикала задержали в Аэропорту Алматы

В аэропорту города Алматы при попытке вылета из страны сотрудники КНБ задержали гражданина Казахстана, который планировал переправиться в зарубежные террористические центры, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, ранее он был судим за кражу, изнасилование и убийство.

"После освобождения из мест лишения свободы попал под влияние радикальной идеологии и принял решение выехать в зону боевых действий в Сирии для вступления в ряды террористических группировок. Он также подозревается в финансировании террористической деятельности", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что расследование проводится по статье 258 Уголовного Кодекса "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму".