Судимого за изнасилование и убийство радикала задержали в Аэропорту Алматы
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В аэропорту города Алматы при попытке вылета из страны сотрудники КНБ задержали гражданина Казахстана, который планировал переправиться в зарубежные террористические центры, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, ранее он был судим за кражу, изнасилование и убийство.
"После освобождения из мест лишения свободы попал под влияние радикальной идеологии и принял решение выехать в зону боевых действий в Сирии для вступления в ряды террористических группировок. Он также подозревается в финансировании террористической деятельности", — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что расследование проводится по статье 258 Уголовного Кодекса "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму".
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