Судей в Мангистау призвали воздержаться от посещения игорных заведений

В Актау с целью профилактики лудомании провели семинар для судей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

Лектором выступил заместитель руководителя и уполномоченный по этике департамента судебной администрации по Мангистауской области Адлет Тайборин. В мероприятии приняли участие судебные администраторы.

Адлет Тайборин отметил, что указом президента РК от 2 ноября 2023 года внесены изменения в Этический кодекс государственных служащих, предусматривающие запрет посещения государственными служащими игорных заведений.

Спикер также призвал госслужащих воздержаться от посещения подобных мест.

Он объяснил участникам, как предотвратить зависимость от азартных игр, их вред и негативные последствия. Спикер обратил внимание на то, что в стране все больше молодых людей вкладываются в азартные игры и ищут лёгкие способы заработка.