Судебный исполнитель получил тюремный срок за то, что похитил у астанчанина 15 миллионов тенге

Фото: astana.sud.kz

15 миллионов тенге взыскал с должника и присвоил себе частный судебный исполнитель (ЧСИ) в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"В 2019 году Б., являясь частным судебным исполнителем округа города Астаны, по исполнительному документу о взыскании с Ж. в пользу К. суммы долга получил от должника 15 миллионов тенге для погашения долга в пользу К. Однако Б. снял деньги со счёта частного судебного исполнителя и потратил на свои нужды", — говорится в сообщении.

Суд признал бывшего частного исполнителя виновным по части 1 статьи 251 УК РК - "Злоупотребление полномочиями" и приговорил к четырём годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с исполнением исполнительных документов, сроком на пять лет.

В соответствии со статьёй 3 пункта 1 Закона РК "Об амнистии", суд сократил срок наказания осуждённому наполовину, назначив два года лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с исполнением исполнительных документов сроком на пять лет.

"Судом с осуждённого Б. взыскана сумма причинённого материального ущерба в размере 15 миллионов тенге и моральный вред в размере 500 тысяч тенге", — сообщили в суде.