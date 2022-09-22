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  • Кайрат Сатыбалды признал вину и согласился на медиативное соглашение
orda.kz 22 Сентября, 16:54
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Фото: orda.kz

Кайрат Сатыбалды признал вину и согласился на медиативное соглашение

Кайрат Сатыбалды признал вину и согласился на медиативное соглашение, передает Baigenews.kz

"Уважаемый суд, сущность процессуального соглашения мне полностью понятна, я признаю вину, раскаиваюсь и со всеми пунктами процессуального соглашения согласен", - заявил он на суде. 

Также подсудимый согласился с видом и размером наказания, который предлагает прокурор. Тот, в свою очередь, напомнил, что в ходе судебного разбирательства было подсудимыми заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения  в форме сделки о признании вины.  

"Подсудимые добровольно изъявили желание на заключение процессуального соглашения, они же не оспаривают подозрение и обвинения, имеющихся по делу доказательства в совершений преступлений, характере и размере причиненного ими вреда. Пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам  обращения  и наказаниям не подвергались, добровольно заключили процессуальное соглашение о признании вины и осознают их правовые последствия. Потерпевшие дают согласие на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и не имеют претензий к подсудимым", - сказал он. 

В качестве смягчащего обстоятельства для подсудимых Сатыбалдыулы, Мухаметжанулы, Бекетова, Конырбаева и Муравьева, прокурор назвал чистосердечное признание, полное возмещение причинённого ущерба, отсутствие судимости, а также наличие малолетних детей у всех подсудимых. А отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.

Ранее прокурор запросил для Кайрата Сатыбалды шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности, а также лишения спецзвания генерал-майора КНБ, "Курмет" и "Парасат". 

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно о задержании Кайрата Сатыбалды. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Также проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Он арестован. Арестована бывшая жена Сатыбалды — Гульмира Сатыбалды. Она подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, а также проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

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#суд #Коррупция #Казахтелеком #Кайрат Сатыбалды
Артём Волков Журналист
22 Сентября, 16:54
874
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