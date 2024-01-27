Суд в Гааге предписал Израилю принять меры для предотвращения геноцида в Газе
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В пятницу Международный суд ООН вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля, предписав Израилю принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в анклаве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Члены судебной коллегии проголосовали почти за все меры, о которых просила Южная Африка, но не за предписание о немедленном прекращении израильской военной операции в секторе Газа.
В декабре ЮАР обратилась в Международный суд с утверждением о том, что военные действия Израиля в секторе Газа равноценны геноциду палестинцев, и потребовала срочного международного вмешательства, чтобы остановить войну.
В пятницу рассматривалось только требование ЮАР о немедленных мерах давления на Израиль с целью защитить палестинское мирное население, тогда как финальный вердикт о геноциде может занять годы.
Тот факт, что Международный суд на данном этапе согласился поддержать ЮАР, может привести к международным санкциям против Израиля.
Израиль отрицает все обвинения и просил суд полностью отклонить дело.
"Мы, конечно, ожидаем, что суд полностью отбросит все эти абсурдные и нелепые обвинения", - повторил в четверг представитель правительства Израиля Эйлон Леви.
Израиль постоянно заявлял, что соблюдает законы войны. Замечания судьи указывают на то, что суд с этим не согласен.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинения в геноциде, выдвинутые против Израиля, возмутительными, и заявил, что Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя.
"Гнусная попытка отказать Израилю в этом фундаментальном праве является вопиющей дискриминацией еврейского государства, и она была справедливо отвергнута", — говорится в его заявлении.
Решения Международного суда являются окончательными и не подлежат обжалованию, но у суда нет возможности обеспечить их исполнение.
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