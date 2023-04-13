Суд в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов "Нафтогазу"

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Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить национальной украинской компании "Нафтогаз" пять миллиардов долларов. Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышёв на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"5 миллиардов долларов! Именно такую сумму Россия обязана была выплатить в пользу Нафтогаз по решению арбитражного суда при Постоянной палате Третьего суда в Гааге. Это возмещение ущерба и утраченного имущества Нафтогаза в Крыму с 2014 года. Речь идёт о возмещении активов, направленных на освоение газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры", - сообщил он.

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогаз" владел 17 месторождениями, четырьмя буровыми установками, газотранспортной системой, подземным хранилищем и технологическим флотом.

Иск к России компания подала в 2016 году. В марте 2019 года арбитраж признал требования обоснованными. Новое решение определило сумму компенсации.