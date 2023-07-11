- Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Конституции 19:47 85
- Члена ОПГ из Казахстана задержали в Бишкеке 19:26 169
- Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос 19:10 219
- Прививать или нет: врачи рассказали правду об обязательных прививках 18:54 264
- 830 гектаров камыша сгорело в Атырауской области 18:48 277
- Профессиональный и массовый спорт: как финансируется Sport Qory 18:40 270
- Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции 18:35 404
- Тело пропавшего туриста нашли спустя восемь дней в Туркестанской области 18:20 443
- Дизайнер из Петропавловска представила коллекцию на неделе моды в Париже 18:15 385
- Узнать за 5 минут: кто и как охраняет леса Казахстана 18:00 338
- Вице-министр по ЧС подал рапорт об отставке после критики Токаева 17:55 293
- Токаеву рассказали о продовольственной безопасности Астаны 17:35 409
- Приговор участникам нападения на аэропорт вынесли в Алматы 17:12 513
- Ернар Лазар получил должность в администрации президента Казахстана 17:00 337
- Розе Рымбаевой неожиданно подарили автомобиль 16:13 1441
- 250 казахстанских компаний представили продукцию на выставке в Екатеринбурге 16:12 424
- У больницы появились долги: в управздраве Шымкента рассказали, почему уволили трансплантолога 15:58 571
- КНБ проводит досудебную проверку по павлодарскому нефтезаводу 15:46 709
- Вдвое сократилось количество букмекерских контор в Казахстане 15:36 424
- "Я решил, что больше не буду оперировать" - известный трансплантолог сделал громкое заявление и уволился с работы 15:16 3611
- Второй раз за лето закроют на ремонт одну из оживлённых магистралей столицы 14:53 400
- В Астане проходит международный шахматный фестиваль в честь 25-летия столицы 14:26 478
- Токаев заявил о недальновидности и бездействии властей Астаны 14:18 406
- В каких районах столицы вместо ЖК построят скверы и школы 13:57 508
- В МИИР утвердили стоимость проезда по БАКАД 13:41 478
- Турнир проходил по категории "Дальность": зэки состязались в запуске бумажных самолетиков 13:22 517
- На казахстанские банкноты вернут подпись главы Нацбанка 13:06 437
- На грани банкротства: Почти на 20% сократились площади промышленных теплиц в Казахстане 12:47 485
- Смертельное ДТП у столба LRT: водитель был трезв 12:27 497
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 12:23 439
- Из-за ветра почти на сутки без света в Уральске остались жители двух тысяч домов 12:22 385
- Адское потепление: казахстанцы пишут, что 50-градусная жара продлится месяц 11:36 762
- Какие вещи нельзя брать в поезд: памятка пассажирам 11:23 661
- В Казахстане изменили границы трёх областей 11:15 673
- Павлодарцы готовятся к самой сильной в истории региона жаре 11:00 627
- Как наказали костанайских полицейских, подозреваемых в торговле наркотиков 10:46 507
- Вооружённых участников ОПГ задержали в Алматы во время спецоперации КНБ 10:40 816
- Для уничтожения саранчи в Костанайскую область везут дополнительные препараты 10:26 508
- Умер "генерал" казахстанской экономики Сайлау Байзаков 10:03 704
- Арестован глава дирекции развития спорта по олимпийским видам акимата Астаны 09:58 940
- Назначен новый глава комитета торговли МТИ РК 09:26 502
- Какой эффект даст новый закон об онлайн-рекламе, пояснил Дархан Кадырали 09:20 506
- Онс Жабер хочет взять реванш у Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона 08:55 702
- Снег выпал в Южной Африке впервые за 10 лет 08:38 542
- Участки двух улиц и моста "Тулпар" перекроют в Астане с 11 июля 08:12 554
- В Павлодарской области на глазах рассыпается асфальт от фирмы районного депутата 07:57 599
- Из-за жары в Уральске отключились светофоры 07:12 494
- Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с переговорами о членстве в Евросоюзе 06:25 582
- В сети распространилось видео плачущего воспитанника детского дома в Атырау 05:38 986
- Жара в палатах достигла 30 градусов: в Атырау пациенты больницы просят принести им вентиляторы 04:00 608
- В Шымкенте выкупают квартиры у частных застройщиков 03:16 651
- Цифровой алкоголь изобрели в Казахстане 01:40 815
- Водитель-"фокусник" из Шымкента менял номера авто прямо в пути, избегая поля зрения видеокамер 00:31 964
- Обнародованы подробности гибели 8-летнего ребенка на винограднике в Туркестанской области 10.07.2023 1223
- Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в четвертьфинал Уимблдона 10.07.2023 986
- Нанял экскаватор, чтобы закопать тело: жуткие подробности убийства ребёнка в Актобе 10.07.2023 1904
- Угроза остаётся — аким ЗКО о приближающихся к сёлам пожарах в регионе 10.07.2023 689
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 11300
- Третий случай заражения ККГЛ закончился смертью в Кызылординской области 10.07.2023 951
- Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона 10.07.2023 919
- Как состояние мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи оценили в ЮНЕСКО 10.07.2023 916
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 10.07.2023 733
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 803
- 4,5 гектара сухостоя выгорело в области Абай 10.07.2023 748
- Управление спорта Шымкента дополнительно выделило более млрд тенге ФК "Ордабасы" 10.07.2023 2419
- Школьники смогут получить диплом колледжа вместе с аттестатом в Казахстане 10.07.2023 687
- Назначен глава Комитета по миграции Минтруда РК 10.07.2023 832
- Где построят новые роддома в Астане 10.07.2023 745
- Опасную лихорадку выявили у девяти жителей Туркестанской области 10.07.2023 1036
- Сухая трава вновь горит в Абайской области 10.07.2023 781
- "Сливы" вопросов ЕНТ в Telegram-каналах прокомментировали в НЦТ 10.07.2023 1033
- Жуткое ДТП попало на видео в Семее 10.07.2023 910
- Засуха в Темиртау: холодную воду жителям будут давать по графику 10.07.2023 834
- Как Миннауки борется с купленными дипломными работами 10.07.2023 869
- Блогер Айжан Байзакова объявила о беременности 10.07.2023 680
- Цены на вторичное жильё в Казахстане снова идут вниз 10.07.2023 885
- Бойкот столичных курьеров прокомментировали в "Яндекс" 10.07.2023 948
- Из-за строительства LRT до 15 августа возле Дома министерств перекрыли участок дороги 10.07.2023 946
- С 2024 года абитуриентам запретят приносить свои ручки на ЕНТ 10.07.2023 809
- В Астане осуждены организатор и его пособники за выписку фиктивных счетов-фактур 10.07.2023 854
- LOADING...
Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Конституции
Конституционный суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Основному закону, передаёт BaigeNews.kz.
"Не противоречат конституционным требованиям положения закона, регулирующие вопросы принудительного обращения активов в доход государства (статьи 26 – 28). Такое решение принимается судом по иску прокурора с соблюдением принципов гражданского судопроизводства", - сказано в решении.
В суде также отметили, что инициированный депутатами парламента закон разработан с учётом положений международно-правовых актов, к которым присоединился Казахстан, в том числе связанных с вопросами противодействия коррупции и борьбы с организованной преступностью.
"Конституционный суд обратил внимание на преамбулу Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, ратифицированной Казахстаном, согласно которой между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, случаями коррупции, связанными с большими объёмами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств и ставят под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств. При этом, коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран", - отметили в суде.
С полным текстом итогового решения Конституционного суда можно ознакомиться по ссылке.
-
Trend news
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 12:23 435
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 11092
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 2755
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1040
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6059
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2326
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1439
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1787
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1869
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1361
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1350
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2125
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5281
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1650
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1227
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4388
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4152
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2687
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2808
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1596
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3321
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2719
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1724
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1753
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1878
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13146
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2195
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1671
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2754
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3443
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2445
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2835
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2277
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2766
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3249
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2764
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2677
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2117
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3094
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1777
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 3994
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3014
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 178867
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2132
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4601
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5242
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4683
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3770
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 2961
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7612
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2656
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 21975
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3711
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16343
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5180
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11451
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3352
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5065
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3556
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3469
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3869
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 3959
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4340
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3081
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4112
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28176
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2683
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3273
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3203
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3393
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2942
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3869
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3028
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4057
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 11949
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30630
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3060
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3299
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3580
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 9384
-
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 798
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1356
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1307
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1434
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1435
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1388
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1779
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1732
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1309
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1747
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1445
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1513
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1666
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 1944
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1746
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1524
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1608
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1473
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2117
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1638
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1776
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2646
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1944
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1699
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1919
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1694
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1655
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1603
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1863
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2391
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1987
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1862
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3735
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2105
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2808
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3706
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2325
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2267
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38659
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2104
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3241
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2587
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2411
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3194
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2630
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2723
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3116
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3107
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3440
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 3959
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4454
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3908
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3330
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3388
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2968
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4186
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5132
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4264
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3717
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3178
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3987
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3020
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3454
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3354
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3742
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 3939
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3523
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 3979
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4150
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5864
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4449
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6200
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4669
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4377
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3957
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4885
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3596
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 4019
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5294
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3706