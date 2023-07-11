Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Конституции

Конституционный суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Основному закону, передаёт BaigeNews.kz.

"Не противоречат конституционным требованиям положения закона, регулирующие вопросы принудительного обращения активов в доход государства (статьи 26 – 28). Такое решение принимается судом по иску прокурора с соблюдением принципов гражданского судопроизводства", - сказано в решении.

В суде также отметили, что инициированный депутатами парламента закон разработан с учётом положений международно-правовых актов, к которым присоединился Казахстан, в том числе связанных с вопросами противодействия коррупции и борьбы с организованной преступностью.

"Конституционный суд обратил внимание на преамбулу Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, ратифицированной Казахстаном, согласно которой между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, случаями коррупции, связанными с большими объёмами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств и ставят под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств. При этом, коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран", - отметили в суде.

С полным текстом итогового решения Конституционного суда можно ознакомиться по ссылке.