Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и присудил выплатить 5 млн долларов

Суд присяжных по гражданскому иску постановил, что бывший президент США Дональд Трамп сексуально домогался колумнистку журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл, но не в её изнасиловании, и постановил выплатить ей пять миллионов долларов компенсации. Присяжные также признали Трампа ответственным за клевету, поскольку он заявил, что её обвинения являются "розыгрышем и ложью", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Кэрролл подробно рассказала суду, что именно произошло в 1996 году и какую травму она пережила. "Я нахожусь здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, а когда я об этом рассказала, он солгал и заявил, что этого не было", - отметила она во время первой дачи показаний.

Она рассказала суду, как столкнулась с Трампом в универмаге, где они обменялись шутливыми репликами, однако невинный флирт быстро перерос в насилие. По её словам, Трамп попросил её зайти с ним в примерочную, закрыл дверь, прижал её к стене и изнасиловал.

"Даже сегодня, сидя перед вами, я помню, что я тогда чувствовала", - сказала она суду.

Она добавила, что отрицание Трампом самого факта нападения подорвало её репутацию, стоило ей работы и романтических отношений. "Я здесь, потому что я хочу, наконец, получить обратно свою жизнь", - сказала она.

В заключительном слове в понедельник адвокат Роберта Каплан, защищающая Кэрролл, отметила, что у Дональда Трампа есть устоявшийся modus operandi (образ действия).

Она несколько раз обращала внимание присяжных на сходные моменты в рассказах других женщин, которые обвиняли бывшего президента в сексуальных домогательствах: флирт в общественном месте, за которым следовало внезапное нападение.