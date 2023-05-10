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Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и присудил выплатить 5 млн долларов
Это первый случай, когда бывший президент США был признан юридически ответственным за насильственные сексуальные действия.
Суд присяжных по гражданскому иску постановил, что бывший президент США Дональд Трамп сексуально домогался колумнистку журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл, но не в её изнасиловании, и постановил выплатить ей пять миллионов долларов компенсации. Присяжные также признали Трампа ответственным за клевету, поскольку он заявил, что её обвинения являются "розыгрышем и ложью", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Кэрролл подробно рассказала суду, что именно произошло в 1996 году и какую травму она пережила.
"Я нахожусь здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, а когда я об этом рассказала, он солгал и заявил, что этого не было", - отметила она во время первой дачи показаний.
Она рассказала суду, как столкнулась с Трампом в универмаге, где они обменялись шутливыми репликами, однако невинный флирт быстро перерос в насилие. По её словам, Трамп попросил её зайти с ним в примерочную, закрыл дверь, прижал её к стене и изнасиловал.
"Даже сегодня, сидя перед вами, я помню, что я тогда чувствовала", - сказала она суду.
Она добавила, что отрицание Трампом самого факта нападения подорвало её репутацию, стоило ей работы и романтических отношений. "Я здесь, потому что я хочу, наконец, получить обратно свою жизнь", - сказала она.
В заключительном слове в понедельник адвокат Роберта Каплан, защищающая Кэрролл, отметила, что у Дональда Трампа есть устоявшийся modus operandi (образ действия).
Она несколько раз обращала внимание присяжных на сходные моменты в рассказах других женщин, которые обвиняли бывшего президента в сексуальных домогательствах: флирт в общественном месте, за которым следовало внезапное нападение.
"То, что случилось с Джин Кэрролл, соответствует этому шаблону", - заключила адвокат.
Поскольку Трамп лично появляться в суде отказался, Роберта Каплан продемонстрировала присяжным видеозапись его показаний.
В частности, она показала ему нашумевшую запись его неформального разговора с ведущим новостной развлекательной ТВ-программе Access Hollywood, который произошел по дороге на запись. Это видео впервые всплыло во время президентской кампании 2016 года. В нём Трамп хвастался, как хватал женщин за интимные места, и что ему это всегда сходило с рук.
"Когда ты звезда, тебе все это дозволяется. Можно делать всё, что угодно, - говорил Трамп. - Хватайте их за… [нецензурно]. Всё что хочешь, то и делай".
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