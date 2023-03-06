Суд признал норму закона о госслужбе несоответствующей Конституции

Наказанный за дисциплинарный проступок замакима района в ВКО сумел доказать, что одна из норм закона о госслужбе не соответствует Конституции Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Конституционный суд РК рассмотрел обращение Булата Аргумбаева в открытом заседании.

Распоряжением акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 31 октября 2019 года Аргумбаев уволен с должности замакима за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу. Через три года мужчина захотел вернуться на службу, но запрет, оговорённый в подпункте 6) пункта 3 статьи 16 Закона РК "О государственной службе РК" не позволяет ему вновь занять должность.

Заслушав сообщение докладчика – судьи Конституционного суда Нурмуханова Б.М., изучив материалы производства, проанализировав международный опыт и законодательство отдельных зарубежных стран, суд установил:

"В соответствии с оспариваемой нормой закона на государственную службу не может быть принят гражданин, который в течение трёх лет перед поступлением на неё привлекался к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий госслужбу. При этом на службу не допускается гражданин, уволенный за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу", - заявили в Конституционном суде.

Субъект обращения полагает, что данная норма пожизненно лишает его права работать на госслужбе и является несправедливой, ущемляет право быть избранным в государственные органы и нарушает принцип равного права граждан на доступ к государственной службе (статья 33 Конституции).

При проверке конституционности рассматриваемой нормы закона применительно к предмету обращения, Конституционный суд исходил из того, что в пункте 4 статьи 33 Конституции РК закреплено, что граждане республики имеют равное право на доступ к государственной службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, обусловливаются только характером должностных обязанностей и устанавливаются законом.

"Равное право граждан на доступ к госслужбе связано и с реализацией права каждого на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, а по отдельным категориям государственных должностей – права гражданина Республики быть избранным в государственные органы (пункт 1 статьи 24 и пункт 2 статьи 33 Основного Закона). Нормативным постановлением Конституционного Совета от 9 апреля 2004 года № 5 отмечается, что требования Конституции к гражданам страны, осуществляющим пассивное избирательное право, значительно выше, чем к остальному большинству избирателей, поскольку им предстоит нести бремя законодательствования и государственных решений", - пояснили в суде.

С учётом миссии госслужбы, особого правового статуса служащих, специфики стоящих перед ними задач государство вправе определять для граждан правила поступления на государственную службу и её прохождения, включая требования к кандидатам и соответствующие ограничения, которые могут быть связаны с необходимостью обеспечения эффективности деятельности государственного аппарата, доверия народа как единственного источника государственной власти и недопущения злоупотребления предоставленными полномочиями.

"Конституционное право граждан на доступ к государственной службе может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.Вместе с тем, положения подпункта 6) пункта 3 статьи 16 Закона в части установления неограниченного каким-либо сроком безусловного запрета на занятие должностей на государственной службе для граждан, уволенных за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу, не имеет объективного и разумного обоснования и приводит к ущемлению ряда конституционных прав граждан", - считают в суде.

В Косттитуционном суде уточнили, что установленный в подпункте 6) пункта 3 статьи 16 Закона бессрочный запрет на поступление на государственную службу как общеправовое последствие дисциплинарной ответственности по своему содержанию тождественен предусмотренному УК дополнительному наказанию в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, которое может назначаться как на определённый срок – от одного года до десяти лет, так и пожизненно (статья 50). Однако этот вид наказания применяется по приговору суда и влечет пожизненный запрет занимать должности на государственной службе при признании виновности лица в совершении коррупционных преступлений, которые по степени их тяжести существенно превосходят дисциплинарные правонарушения.

"Конституционный суд считает, что подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона в части установления для граждан, уволенных за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, пожизненного запрета на занятие должностей на государственной службе, искажает существо конституционных прав и свобод, нарушает конституционные пределы их допустимого ограничения и не отвечает требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, в связи с чем противоречит пункту 1 статьи 24, пунктам 2 и 4 статьи 33 и пункту 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

На основании изложенного Конституционный суд постановил:

Признать не соответствующим пункту 1 статьи 24, пунктам 2 и 4 статьи 33 и пункту 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан". Правительству Республики Казахстан не позднее шести месяцев после опубликования настоящего нормативного постановления внести в Мажилис Парламента Республики Казахстан проект закона, направленный на приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с правовыми позициями Конституционного Суда Республики Казахстан.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.