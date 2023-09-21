Суд признал конституционными ограничения для коррупционеров в праве избираться

Конституционный Суд по обращению гражданина Казахстана признал ограничения для коррупционеров в праве избираться конституционными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Конституционный суд РК.

"В Конституционный Суд обратился гражданин Жандарбеков П.К. с просьбой признать подпункт 2) пункта 4 статьи 4 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" (далее – Конституционный закон) не соответствующим Конституции. Оспариваемая норма устанавливает бессрочное ограничение права быть избранным для лица, вина которого в совершении коррупционного преступления в установленном законом порядке признана судом", - сообщили в суде.

Как отметили в суде, обратившийся ранее выдвигал свою кандидатуру в депутаты Туркестанского городского маслихата. Однако регистрация заявителя в качестве кандидата в депутаты аннулирована на основании того, что заявитель ранее привлекался к уголовной ответственности за коррупционное преступление.

"Конституция закрепила базовые ограничения субъективного избирательного права: граждане не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в республиканском референдуме в случаях признания их судом недееспособными и при содержании в местах лишения свободы по приговору суда (пункт 3 статьи 33)", - говорится в сообщении.

Конституционный Суд отметил, что коррупция признана серьезной угрозой конституционной безопасности. Она ущемляет конституционные права и законные интересы граждан, подрывает правопорядок и демократические устои, препятствует проведению экономических реформ, дискредитирует деятельность государственного аппарата, подрывает доверие населения к государственной власти и лишает его нравственного стимула к участию в выборах.