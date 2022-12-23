Суд оставил на свободе казахстанца, "заминировавшего" рейс Астана – Талдыкорган ради сестры

Фото: astana.sud.kz

Столичный суд вынес приговор в отношении казахстанца, сообщившего о "минировании" рейса Астана - Талдыкорган. Мужчина сообщил о готовящемся подрыве самолёта, на который опаздывала его сестра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда Астаны.

"1 октября 2022 года Н., находясь у себя дома, получил сообщение от своей сестры А. о том, что последняя не успела на регистрацию авиарейса и её не пропускают на борт самолета. Н. позвонил в аэропорт и получил отказ от сотрудников на требование о пропуске сестры, и из-за злости и безысходности, в целях "задержания" рейса, сообщил о ложном минировании вышеуказанного самолёта", - говорится в сообщении суда.

22 декабря 2022 года столичный суд вынес обвинительный приговор в отношении Н. по статье 273 УК РК. Суд признал причинённый материальный ущерб департаменту полиции на транспорте, "Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Жетысуской области и департаменту полиции Алматинской области.

Прокурор просил назначить Н. наказание, связанное с лишением свободы.

"Суд признал Н. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев, с установлением пробационного контроля на весь срок", - говорится в приговоре.

Приговор не вступил в законную силу.