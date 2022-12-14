Суд обязал инвестора из Словакии отдать акимату ледовый дворец в Актобе

Фото: акимат Актюбинской области

Суд обязал иностранного инвестора из Словакии передать в госсобственность ледовый дворец в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Объект стоимостью почти четыре миллиарда тенге построен через механизм государственно-частного партнёрства. Он должен был стать коммунальным в 2024 году, когда компания возместит свои затраты по строительству. Но власти, чтобы ускорить процесс, погасили долг инвестора перед банком. Однако компания потребовала еще 300 миллионов тенге якобы за затраты на содержание объекта и оказание бесплатных услуг. Судебная тяжба между инвестором из Словакии и управлением физкультуры и спорта Актюбинской области продолжалась почти год.

"Встречный иск управления физкультуры и спорта Актюбинской области удовлетворить. Истребовать у ООО "H+H TECHNIKA" имущество - спортивный комплекс "Ледовый дворец" в Актобе. Взыскать с ООО "H+H TECHNIKA" в доход местного бюджета госпошлину в размере 86 миллионов 796 тысяч тенге", - огласила решение судья специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области Нургуль Танкиева.

В 2018 году, когда был построен ледовый дворец, акимат региона сообщал, что стоимость проекта - 3,8 миллиарда тенге, из которых 70% профинансировано иностранным инвестором. Учредители компании "H+H TECHNIKА", профинансировавшей проект ледового дворца, являются профессиональными хоккеистами, руководящими хоккейными школами. Общая площадь спортивного комплекса - 8500 квадратных метров, площадь ледового катка - 28х58 метров. Арена вмещает более 2500 зрителей.