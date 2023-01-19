Суд наказал астанчанку за фиктивный переезд в ВКО ради субсидий

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В ВКО суд постановил взыскать с гражданки Б. выплаченные ей государством субсидии, передаёт BaigeNews.kz.

Иск подал центр занятости акимата Катон-Карагайского района ВКО.

Как сообщает Катон-Карагайский районный суд, в октябре 2021 года между истцом и ответчиком заключен социальный контракт о предоставлении господдержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы. Ответчику назначена субсидия на переезд из Астаны в село Катон-Карагай в размере 1 020 950 тенге. Однако ответчик нарушила условия контракта, выехав из села Катон-Карагай в течение пяти лет в Астану.

В случае выезда с места расселения участника программы в течение пяти лет с момента заключения контракта возмещаются суммы полученных субсидий на переезд и субсидий на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг.

Решением суда иск к гражданке Б. о взыскании субсидий удовлетворён. Также она обязана выплатить госпошлину - 30 629 тенге.

Решение не вступило в законную силу.