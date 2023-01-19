Лента новостей
- Китай выделил казахстанцам 113 образовательных грантов 03:26 10
- Суд наказал астанчанку за фиктивный переезд в ВКО ради субсидий 02:22 152
- "Цена отыграет вверх" - застройщики Казахстана ожидают дефицит нового жилья в 2024 году 01:31 226
- "Пусть это будет началом изменений в жизни". Как проходят крещенские купания в Астане 00:19 377
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 587
- Коммунальная авария: более 100 многоэтажек и школу отключили от отопления в Атырау 18.01.2023 361
- Алматинка разбила чужое авто в отместку мужу 18.01.2023 423
- Гражданин Турции погиб в Актюбинской области 18.01.2023 492
- Бомжи облюбовали школу в Алматинской области 18.01.2023 359
- Насиловал дочь: педофила осудили в Талдыкоргане 18.01.2023 723
- Мы просто сжимаем пружину - эксперт о сдерживании цен на топливо 18.01.2023 398
- Веганская мода: как в Казахстане создавался бренд одежды из конопли 18.01.2023 425
- Премьер-министр резко высказался о ремонте дорог в Казахстане 18.01.2023 538
- Госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий подвела итоги работы за год 18.01.2023 455
- Вымогатели требовали у бизнесмена дорогой автомобиль в Алматинской области 18.01.2023 534
- Партия Respublica получила государственную регистрацию 18.01.2023 562
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 18.01.2023 572
- Крупную партию наркотиков и оружие изъяли у жителя Алматы 18.01.2023 448
- Более миллиона семей получат новое жильё до 2029 года - глава МИИР 18.01.2023 586
- Железную дорогу в обход Алматы начнут строить в этом году 18.01.2023 11885
- Бесплатный проезд в автобусах могут ввести для детей в Караганде 18.01.2023 435
- Токаев пригласил правителя Дубая в Казахстан 18.01.2023 454
- Тимур Турлов стал главой Казахстанской федерации шахмат 18.01.2023 458
- Нобелевский лауреат и советник Генсека ООН стал профессором Шымкентского вуза 18.01.2023 698
- 180 тысяч тенге будут платить гостевым семьям в ВКО за обучение детей казахскому языку 18.01.2023 589
- Акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов 18.01.2023 497
- 18 единиц оружия и более 900 боеприпасов обнаружили жамбылские полицейские 18.01.2023 460
- В Таразе запустили систему "Сергек" 18.01.2023 399
- Сельчанам в Мангистау доступны микрозаймы под 2,5% годовых с 2023 года 18.01.2023 421
- Глава МВД Украины погиб в разбившемся вертолёте 18.01.2023 676
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 442
- Нуждающиеся в ревизионном эндопротезировании стоят в очереди 2,5 года — депутат Камасова 18.01.2023 439
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 791
- "Инфляция порождается не на базарах" - депутаты назвали главную неудачу правительства в 2022 году 18.01.2023 517
- Почти втрое сократилось производство соков в Казахстане за 10 лет 18.01.2023 558
- Какие госорганы могут завести уголовные дела в отношении семьи Назарбаева 18.01.2023 72721
- "У государства нет внятной позиции" - депутаты о проблемах Аральского моря 18.01.2023 440
- Завышенные счета за комуслуги в Астане: КРЕМ проверяет монополистов 18.01.2023 407
- Перенести дату последнего звонка в школах предложили в мажилисе 18.01.2023 490
- Экс-полицейский оформлял кредиты на потерпевших — в мажилисе рассказали детективную историю 18.01.2023 588
- Спрос на работников в Казахстане превысил предложение втрое 18.01.2023 481
- Спасатели Астаны призвали горожан на Крещение окунаться только в оборудованных купелях 18.01.2023 521
- Депутаты потребовали убрать акимов из партии власти и назначать их на один срок 18.01.2023 623
- Определены участки нахождения пограничников на казахстанско-кыргызской границе 18.01.2023 463
- Казахстан и Франция будут сотрудничать в части расследования уголовных дел 18.01.2023 389
- Казахстан сможет вернуть из Франции украденные активы 18.01.2023 827
- Договор с Францией не предполагает экстрадиции Аблязова — Генпрокуратура РК 18.01.2023 575
- Опубликованы Facebook-страницы глав департаментов по борьбе с коррупцией в регионах 18.01.2023 428
- В Миннауки утвердили категории для претендентов на стажировку по программе "Болашак" 18.01.2023 430
- Повышение доходов, строительство медцентров и школ: Алтай Кульгинов посетил Актюбинскую область 18.01.2023 661
- Более 360 досудебных расследований в отношении предпринимателей прекратили прокуроры 18.01.2023 428
- Lexus слетел с моста в Актобе 18.01.2023 577
- Из-за гибели человека в гололёд на сотрудников "КазАвтоЖол" завели уголовное дело 18.01.2023 506
- ЧП произошло на "АрселорМиттал Темиртау" 18.01.2023 633
- Работают даже ночью: в Астане начали очищать от гололёда дороги и тротуары 18.01.2023 468
- 70 новых заражённых коронавирусом выявили в Казахстане 18.01.2023 591
- Теперь их семеро: Тройня родилась в Костанайской области 18.01.2023 1401
- Пропавшего в Семее подростка нашли полицейские 18.01.2023 690
- Сабина Алтынбекова показала свою неожиданную "любовь" 18.01.2023 15531
- Женщина вывалила противогазы у стен шымкентского акимата 18.01.2023 4695
- Казахстан на три месяца приостановил экспорт лука 18.01.2023 587
- Жители Актау рискуют здоровьем ради фото заледеневшего Каспия 18.01.2023 2126
- Объявлена Птица года 2023 в Казахстане 18.01.2023 637
- О чем говорил Токаев на инвестиционном круглом столе в Абу-Даби 18.01.2023 617
- Президент встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном 18.01.2023 570
- Почему государство не будет вкладываться в некоторые сёла? 17.01.2023 796
- Туркестанцы откликнулись на обращение объединения депутатов маслихатов Казахстана 17.01.2023 636
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 597
- Один из самых быстрых велосипедистов в мире подписал контракт с Astana Qazaqstan 17.01.2023 595
- Полицейских осудили за пытки в Алматы 17.01.2023 605
- Где можно будет окунуться в прорубь в Алматинской области 17.01.2023 3565
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 572
- Акционер First Abu Dhabi Bank рассказал о планах по инвестированию в казахстанские проекты 17.01.2023 660
- Токаев поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 17.01.2023 728
- Новый телеканал появился в Казахстане 17.01.2023 895
- Юлия Путинцева одержала волевую победу на открытом чемпионате Австралии 17.01.2023 585
- Нарушения прав потребителей товарного газа выявили прокуроры в Астане 17.01.2023 591
- "Қазақстан халқына" выделит гранты на обучение детям погибших в январских событиях граждан РК 17.01.2023 529
- Госстипендию имени Назарбаева в области культуры переименовали 17.01.2023 2337
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 573
Суд наказал астанчанку за фиктивный переезд в ВКО ради субсидий
В ВКО суд постановил взыскать с гражданки Б. выплаченные ей государством субсидии, передаёт BaigeNews.kz.
Иск подал центр занятости акимата Катон-Карагайского района ВКО.
Как сообщает Катон-Карагайский районный суд, в октябре 2021 года между истцом и ответчиком заключен социальный контракт о предоставлении господдержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы. Ответчику назначена субсидия на переезд из Астаны в село Катон-Карагай в размере 1 020 950 тенге. Однако ответчик нарушила условия контракта, выехав из села Катон-Карагай в течение пяти лет в Астану.
В случае выезда с места расселения участника программы в течение пяти лет с момента заключения контракта возмещаются суммы полученных субсидий на переезд и субсидий на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг.
Решением суда иск к гражданке Б. о взыскании субсидий удовлетворён. Также она обязана выплатить госпошлину - 30 629 тенге.
Решение не вступило в законную силу.
-
Trend news
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 441
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 789
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 1340
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 932
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 1249
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 1402
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 7676
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1197
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 14681
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2076
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1517
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 125694
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1375
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 35643
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4805
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3929
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4571
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12324
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5225
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17723
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8397
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1436
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2178
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1661
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2037
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24488
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7315
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1478
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3924
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1802
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2262
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9053
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8643
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7007
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3751
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3933
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4039
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 5973
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2239
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2530
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3300
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53716
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3383
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4784
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2301
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2863
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3413
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3562
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 7004
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9351
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 2995
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2894
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 14087
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5058
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3479
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 2984
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5615
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9277
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39522
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 44020
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3666
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3577
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3433
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3372
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3053
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4438
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3785
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 116556
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45910
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 65155
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3606
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 15154
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9327
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3802
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4193
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48661
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27431
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 4351
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 4217
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 22721
-
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 595
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 571
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 572
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 502
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 679
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 767
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 787
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 766
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 977
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 860
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1248
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1259
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1193
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1188
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1291
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1296
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1526
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1391
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1324
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1403
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1522
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3871
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2045
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2145
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3038
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2734
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2755
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2671
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2706
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3343
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3722
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5421
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5470
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5438
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3845
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3730
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 3974
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4021
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3852
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3939
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4866
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4649
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5169
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5044
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4934
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5701
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5888
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6275
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6722
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6378
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6905
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6735
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6889
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7242
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7357
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7832
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7901
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7552
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8119
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7812
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7842
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7585
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8026
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8364
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8016
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8284
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8155
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8426
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8308
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9084
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9346
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9189
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9560
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9250
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9330
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9275
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 9158
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9611
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9889
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9548